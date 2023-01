Le président Volodymyr Zelensky a, lui, lancé mercredi à Davos un «appel à de la vitesse» dans la prise de décision pour l'aide à l'Ukraine, l'Allemagne hésitant toujours à autoriser la livraison à son pays de chars Leopard.



Quatorze morts dans le crash de l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur ukrainien, les alliés de l'Otan qui vont fournir des armes «plus lourdes et modernes» à l'Ukraine, Poutine qui n'a «aucun doute» sur une victoire russe...



Les alliés de l'Otan vont fournir à l'Ukraine des armes «plus lourdes et plus modernes» pour l'aider à tenir tête aux offensives de la Russie, a annoncé mercredi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg. «Nous nous réunirons (vendredi) à Ramstein (Allemagne) au sein du groupe de contact pour l'Ukraine dirigé par les États-Unis et le message principal sera un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes», a-t-il déclaré au Forum économique mondial à Davos, en Suisse.



Le président Volodymyr Zelensky a lancé mercredi à Davos un «appel à de la vitesse» dans la prise de décision pour l'aide à l'Ukraine, l'Allemagne hésitant par exemple à autoriser la livraison à son pays de chars Leopard. «La tyrannie avance plus vite que les démocraties», a-t-il déploré au cours d'une intervention en visioconférence à la réunion du Forum économique mondial qui se déroule cette semaine en Suisse. Le chancelier allemand Olaf Scholz, pressé de donner son feu vert à la livraison de tanks à Kiev, a lui promis mercredi de poursuivre son soutien à l'Ukraine, sans toutefois mentionner l'envoi de chars d'assaut.