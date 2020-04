Les cas communautaires inquiètent Macky

Les cas communautaires du Covid-19, qui sont devenus une psychose nationale, ont été évoqués en Conseil des ministres qui s’est tenu exceptionnellement hier jeudi en visioconférence. Le chef de l’Etat a demandé à son gouvernement de prendre des mesures appropriées pour freiner la transmission communautaire sur le territoire national.



Auprès du ministère de la Santé et des autres membres du gouvernement, Macky Sall a insisté sur l’urgence de bâtir une communication et une sensibilisation adaptées en direction des populations. Le président de la République a également demandé aux ministres concernés de veiller à l’application stricte de nouvelles mesures préventives, au niveau des marchés, des transports, espaces de commerce et autres lieux recevant du public.