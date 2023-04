Les conditions du F-24 pour participer au dialogue de Macky Sall

Le président Macky Sall a réitéré samedi après la prière de l'Aïd El Fitr son appel au "dialogue et à la concertation dans le respect de l'État de droit". Un discours qu'il avait tenu lors de son adresse à la nation le 3 avril, à l'occasion de la fête de l'indépendance. Pour participer à ce dialogue, les forces vives de la nation ont des conditions.



En effet, le mouvement des forces vives du Sénégal F-14, regroupant des membres de l’opposition et de la société civile, exige, entre autres, "la déclaration de non-candidature du président de la République à la Présidentielle de 2024, des élections inclusives et la libération des détenus politiques", souligne seneweb.



Le F-24 compte participer au dialogue, « si et seulement si le chef de l’État respecte ces conditions posées sur la table ».