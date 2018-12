Les deux Airbus A 330 néo d'Air Sénégal Sa, baptisés Casamance et Sine Saloum (Président)

Les deux Airbus A 330 néo acquis par Air Sénégal Sa seront baptisés «Casamance» et « Sine Saloum ». L’annonce a été faite par le président de la République Macky Sall lors de la cérémonie de dédicace de son livre «Le Sénégal au cœur».



Une façon, selon le chef de l’Etat, de renouveler son attachement à la Casamance et à la recherche de la paix. Mieux, il estime que ces deux localités (Casamance et Sine Saloum) seront érigées en pôle de développement.