Les dirigeants de United n'y croient pas non plus

Manchester United fait face à une période de reconstruction et cela demande de la patience, pour pouvoir armer une équipe qui puisse être à la hauteur des grands d'Europe. La direction sait d'ailleurs que le club ne gagnera rien d'important avant 2021.



Selon 'ESPN', la famille Glazer, propriétaire du club, a créé il y a plusieurs mois un projet à moyen terme pour permettre à Manchester United de retrouver sa place en Europe. Cependant, le club ne s'attend pas à gagner de titres pour le moment.



Selon le média cité plus haut, les dirigeants mancuniens se sont fixés un objectif pour 2021. Avant cette date, le club est conscient qu'il sera compliqué de lutter pour la Premier League et la Ligue des Champions.



En revanche, lors de la saison 2021-2022, Manchester United devra avoir un effectif capable d'être à la lutte aussi bien pour le championnat que pour la Ligue des Champions. L'idée des propriétaires étant de remettre United à sa place, soit tout en haut.