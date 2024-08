Les étudiants ressortissants de Kaolack expulsés de leur logement à Dakar

La série des expulsions des étudiants venus des régions et inscrits à l’UCAD se poursuit de plus belle. Après l’expulsion des étudiants ressortissants de Ziguinchor qui avaient créé un tollé, s’en est suivi d’autres. Et là, c'est au tour des étudiants ressortissants de Kaolack de vivre se claver. Les étudiants ressortissants de la région de Kaolack ont été expulsés de leur logement à Dakar pour non-paiement de loyer.



Regroupés au sein de l'Union régionale des étudiants de Kaolack (Urek), ils sont dans d’énormes difficultés depuis la chute de l’Ancien Régime puisque l’ancien ministre du Budget Mouhamadou Moustapha Ba qui s’acquittait du paiement du loyer mensuel a coupé le robinet.



Pour s’en sortir, les étudiants de l’Urek lancent un appel aux nouvelles autorités et aux bonnes volontés soucieuses de leur sort.

Rappelons que les étudiants ressortissants de Ziguinchor ont été expulsés de leur logement, alors que l’actuel PM était le maire de la ville de ladite localité.