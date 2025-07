Produits destinés à faire grossir les fesses : sirop Bobaraba périmé, dexaméthasone et CA-1000 saisis à Saint-Louis

La police sénégalaise a annoncé ce vendredi 11 juillet avoir démantelé un point de vente illégal de médicaments à Saint-Louis, dans le quartier de Guet Ndar. L’opération a conduit à l’arrestation d’un individu accusé de « vente frauduleuse de médicaments pharmaceutiques » et de « mise en danger de la vie d’autrui », selon un communiqué du Commissariat central.



L’interpellation, effectuée aux alentours de 10 heures, est le résultat d’une enquête ciblée sur un réseau opérant dans le secteur informel de la pharmacie. Les produits étaient dissimulés dans une boutique de produits cosmétiques.



Lors de la perquisition, les agents ont saisi une large gamme de médicaments, dont plusieurs périmés. Parmi eux figurent notamment du sirop Bobaraba, connu pour ses prétendues propriétés de modification corporelle, ainsi que de l’indométacine, de la chlorphénamine, de la dexaméthasone, du CA-1000, divers aphrodisiaques, des multivitamines, du Mixagrip, de l’Efferalgan, des comprimés de paracétamol/caféine et du co-trimoxazole.



« La plupart étaient périmés ou dangereux », précise la police.



Le suspect, placé en garde à vue, a reconnu être le propriétaire des produits. Selon le communiqué, il a expliqué qu’il les vendait comme aphrodisiaques ou pour « faire grossir les fesses et les seins ».