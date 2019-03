Les évêques demandent à Tshisekedi 'd’assurer la bonne gouvernance'

En République démocratique du Congo, les évêques catholiques invitent les nouveaux dirigeants à rompre radicalement avec ‘’les antivaleurs des régimes précédents’’ en assurant une bonne gouvernance et un Etat de droit.



Pour l'Abbé Donatien Nshole, les évêques n’ont pas de problème avec le pouvoir, ils font la promotion ‘’des valeurs de dignité et de vérité’’.



Ecoutez le secrétaire général et porte-parole de la CENCO, la Conférence Episcopale Nationale Congolaise joint à Kinshasa par Amadou Diallo.