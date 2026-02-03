Cour d'appel de Versailles : le délibéré portant extradition de Madiambal Diagne attendu le 3 mars

Ce mardi 3 février 2026, la justice française a examiné la demande d’extradition formulée par l’État du Sénégal à l’encontre du patron de presse Madiambal Diagne.



Après avoir entendu les différentes parties et les plaidoiries de la défense, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a fixé la date de son délibéré. C’est le 3 mars 2026 que la justice française dira si elle accède ou non à la demande d'extradition formulée par Dakar. En attendant, Madiambal Diagne reste libre de ses mouvements en France.



Pour rappel, le journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne s’est installé en France après avoir fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national (IST). Ce départ, perçu par certains comme une fuite, a été justifié par l’intéressé lui-même sur le réseau social X.



Dans ses publications, le patron du groupe Avenir Communication soutient être parti pour « mieux préparer sa défense » face aux accusations qui le visent, tout en assurant qu’il regagnerait Dakar « le moment venu ».



Face à cette situation, les autorités sénégalaises ont officiellement activé les leviers diplomatiques et judiciaires en adressant une demande d’extradition à Paris. Toutefois, la procédure se heurte aux exigences de la juridiction française.



La Cour d'appel de Versailles, avant toute exécution de cette demande, a sollicité de l’État du Sénégal des précisions majeures, les motifs exacts des poursuites et leur qualification juridique, les garanties de sécurité et de respect des droits de la défense en cas de retour forcé et la conformité de la procédure avec les conventions internationales d'extradition.