UCAD - décès d’Abdoulaye Ba : Barthélémy Dias fustige « le mépris et la brutalité » de l’État

En tournée dans le Fouta, l’ancien maire de Dakar a réagi via ses pages sociales au décès tragique d’un étudiant survenu à l’Université Cheikh Anta Diop ce lundi 9 février. Pour Barthélémy Dias, «ce drame n'est pas un accident, mais la conséquence directe d'une gestion défaillante des bourses estudiantines».





C’est depuis le nord du pays que Barthélémy Dias a pris la parole pour exprimer son émotion. Dans un message posté sur Facebook, il a tenu à s’incliner devant la mémoire du défunt.





« J’ai appris avec une immense tristesse la mort tragique d’un étudiant à l’UCAD. J’adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, à ses camarades et à toute la communauté universitaire. ».





Barthélémy Dias pointe du doigt la responsabilité directe des autorités. Selon lui, «ce décès est le point culminant d'une crise sociale profonde qui couve dans les campus depuis plusieurs mois : le retard chronique du paiement des bourses ». L’ex-édile de la capitale estime des « problèmes de subsistance des étudiants sont connus de tous ». Avant de dénoncer que «malgré les alertes répétées, le gouvernement est accusé d'avoir choisi le « silence » et le « mépris ». Barthélémy Dias pointe ainsi «une faillite administrative matérialisée par le non-paiement des bourses qui est perçu comme une forme de violence institutionnelle ».





Barthélémy Dias a rappelé qu'il avait lui-même tenté de prévenir les autorités il y a quelques semaines. À travers une vidéo largement relayée, il appelait à une gestion humaine et urgente de la situation pour éviter une explosion sociale.





« Aujourd’hui, la colère accumulée, la détresse sociale et l’abandon ont conduit à l’irréparable », regrette-t-il, dénonçant une inertie coupable face à des étudiants qui réclamaient simplement leur dû pour « étudier et vivre dignement ».



Ce nouveau drame à l’UCAD risque, selon lui, de raviver les tensions dans un climat social déjà électrique, alors que la question de la précarité estudiantine reste plus que jamais au cœur du débat national.

