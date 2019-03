A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes. Les femmes produisent de 60 à 80% des aliments dans la plupart des pays en développement et sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale, une femme qui travaille réinvestit 90% de ses revenus dans l’éducation, l’alimentation et la santé. Comment mieux prendre en compte le rôle indispensable des femmes dans le développement économique, durable et social ?