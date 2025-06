Falsification de documents administratifs : un faussaire arrêté à Pikine avec un arsenal impressionnant

Le commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé à l’interpellation, le 25 juin 2025, aux environs de 18 heures, d'un individu à la gare des Baux Maraîchers.



Selon la Police nationale, cette arrestation fait suite à une information anonyme selon laquelle le susnommé s’était rendu sur les lieux pour récupérer des documents administratifs supposés falsifiés.



Lors de son interpellation, il était en possession de douze (12) laminats de sécurité pour passeports. La fouille de son véhicule a permis la découverte d’un acte de vente du véhicule ainsi que deux actes de vente de terrains non signés.



Une perquisition a été menée à son domicile, à Tivaouane Peulh, aux environs de 20 heures. Elle a permis la découverte de matériel suspect destiné à la falsification de passeports.



Documents saisis :

• 23 passeports, dont :

• 15 sénégalais (dont 1 vierge),

• 4 maliens,

• 1 djiboutien,

• 1 guinéen,

• 1 bissau-guinéen,

• 1 italien.



Équipements techniques :

• 2 imprimantes,

• 1 onduleur,

• 1 machine de plastification,

• 1 massicot (machine coupe-papier).



Cachets falsifiés (20 au total), parmi lesquels :



• 2 cachets "Arrivée/Départ" Lisbonne,

• 1 cachet Roissy Charles De Gaulle,

• 1 cachet Madrid,

• 3 cachets Lisboa,

• 1 cachet Ambassade du Sénégal à Rome,

• 1 cachet en espagnol,

• 2 en allemand,

• 3 en arabe,

• 1 cachet de la Préfecture de l’Eure (France),

• 1 "Police P.A. Med.V",

• 1 cachet "Transit 14 days",

• 1 cachet endommagé sans mention,

• 1 cachet du Ministère de l’Économie et des Finances,

• 1 cachet de l’Ambassade du Portugal.



Autres objets saisis :



• 9 tampons dateurs,

• 1 tampon numéroteur,

• 2 clés de connexion Orange/Expresso,

• 5 encreurs,

• 2 téléphones portables (non fonctionnels),

• 6 bâtons de colle,

• 2 correcteurs Blanco,

• 1 pistolet factice,

• 1 groupe électrogène (neuf, en carton),

• 3 machettes neuves,

• des lots de papiers vierges de couleur beige et rose.



Selon les enquêteurs, le suspect scannait des passeports, modifiait les données, puis apposait les laminats sur la page d’identité avant de les revendre à 20.000 FCFA à des membres de la diaspora confrontés à des difficultés administratives.



À l’issue de son audition, le mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, faux et usage de faux dans des documents administratifs.



Le matériel saisi a été consigné pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit.