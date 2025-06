44e Conférence de la FAO : le ministre Mabouba Diagne installé comme président

Mabouba Diagne a été officiellement installé, ce samedi 28 juin 2025, à la tête de la 44e Conférence de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), organisée à Rome dans le cadre du 80e anniversaire de l’Organisation, prévu du 28 juin au 4 juillet 2025.



Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a exprimé sa fierté face à cette distinction, tout en revenant sur les grandes lignes de l’histoire et du rôle central de la FAO dans la lutte contre la faim et pour la sécurité alimentaire mondiale.





« Nous ouvrons bien sûr cette conférence en cette année mémorable, qui marque le 80e anniversaire de cette auguste organisation. En effet, au début des années 1940, les discussions sur la création d'une agence internationale chargée de l'alimentation et de la nutrition ont pris de l'ampleur, s'appuyant sur l'Institut international d'agriculture existant ici à Rome, où l'agriculteur et commerçant américain David Lubin a joué un rôle majeur, et sur les idées du politicien australien Stanley Bruce. C'est à cette époque que Frederick McDougal, nutritionniste australien, a rédigé une brochure sur la nécessité d'une coopération internationale accrue dans le domaine alimentaire. Eleanor Roosevelt, épouse du président américain Roosevelt, après l'avoir lue, est devenue à son tour une fervente partisane d'une telle institution et d'une action multilatérale dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture », a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).



Mabouba Diagne a retracé les grandes étapes de l’histoire de la FAO, tout en rendant hommage à tous les membres fondateurs de la FAO.



« La FAO a vu le jour le 16 octobre 1945, à Québec, au Canada, avant la création des Nations Unies le 24 octobre. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture précède donc l'organisation universelle et constitue un modèle important pour la coopération intergouvernementale. Nous rendons également hommage aujourd'hui à son premier directeur général, John Boyr Orr, originaire du Royaume-Uni et aux 9 Directeurs généraux qui se sont succédé. Mais nous rendons également hommage à tous les membres fondateurs de la FAO, issus des Amériques, d'Afrique, d'Europe, d'Océanie et d'Asie. L'exemple des membres fondateurs a inspiré de nombreux autres pays, ainsi que l'Union européenne, à suivre leur exemple et à adhérer à l'organisation au fil des décennies », a rappelé le ministre de l’Agriculture.