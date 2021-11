Les impactés du TER donne un ultimatum de 15 jours au DG de l'Apix pour satisfaire leurs revendications

Le collectif national des impactés du Ter (Train express régional) qui sera sur les rails le 24 décembre prochain, est très remonté contre le Directeur général de l’Apix. Ses membres l’accusent de faire dans le dilatoire et d’avoir bloqué le protocole d’accord signé avec les autorités depuis le mois de février dernier. Face à ce qu’ils appellent « un refus de respecter ses engagements », ils lui donnent un ultimatum de 15 jours pour satisfaire leurs revendications au risque d’investir la rue.



« Il faut le dire, l’Apix qui était notre interlocuteur parce que c’est elle le maître d’ouvrage du projet, a fait un blocage de manière délibérée uniquement pour créer du dilatoire et retarder les choses mais aussi pour faire souffrir encore. Nous avons déjà souffert depuis 4 ans », a déclaré Ibrahima Cissé, coordonnateur dudit collectif, face à la presse dimanche.



Qui d’ajouter : « l’Apix, sachant qu’ils ont trop fauté, ils n’ont pas voulu exploiter nos documents. Ce qu’ils nous ont donné comme argument, c’est qu’ils n’ont pas suffisamment de personnel pour exploiter les 2000 documents qu’on a mis sur leur table. Il y a un manque de volonté notoire. L’Apix nous traite avec mépris ».



Ibrahima Cissé a annoncé par la même occasion que les « bailleurs ont pris leur responsabilité pour passer à la vérification de conformité pour contrôler réellement si l’Apix a respecté ses politiques de procédure en matière de réinstallation involontaire. Et, le résultat est clair, nous savons que cela n’a pas été fait », a-t-il pesté.



Leur président, Macodou Fall, donne un ultimatum de 15 jours au Dg de l’Apix. « Si le Dg de l’Apix ne respecter pas ses engagements, nous allons descendre, sans faire de préavis, sur le terrain ».