Les internautes français collectent des fonds en ligne pour rapatrier le corps d'Ismaila Deh au Sénégal

📣 Une cagnotte a été lancée pour la famille d'#IsmaelaDeh. Les proches doivent rapatrier le corps du défunt au Sénégal où vivent sa femme et ses enfants. N'hésitez pas à soutenir en faisant un don ou en partageant le lien : https://t.co/F5eWProaUq https://t.co/sWT7simmXj

— Sihame Assbague (@s_assbague) 3 mai 2018



Une cagnotte a été lancée en ligne en France pour aider les proches du Sénégalais Ismaila Deh, mortellement fauché dimanche dernier par le fourgon de la police parisienne, lors d'une course poursuite, à rapatrier son corps au Sénégal où il doit être enterré. Sur ce lien https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/34034969/cb7c2ccc , publiée par la journaliste Sihame Assbague, 17 personnes se sont déjà manifestées pour contribuer à hauteur de 280 euros.Pour l'instant, on ignore si les autorités sénégalaises ont entrepris ou non des démarches pour aider la famille à rapatrier le corps de Ismaila Deh, qui était âgé de 60 ans et père de 8 enfants.