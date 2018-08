Les matches de Ligue 1 et 2 pourraient être diffusés par une télévision chinoise

L’annonce a été faite par le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) Saer Seck, qui a indiqué que « les matches des championnats de Ligue 1 et 2 seront diffusés cette année par une chaîne de télévision chinoise pour la promotion du championnat, souhaitant taire le nom de la chaine pour le moment ».



Contacté par Les Echos, le secrétaire général de la Lsfp, Amsatou Fall, a annoncé qu’ils sont sur « des choix qui seront définitifs et validés dans les jours à venir ». « On ne peut pas non plus parler de coût pour le moment, puisqu’on n’est pas encore fixé sur une chaîne précise, explique-t-il.



Sur la question du partenariat avec la Rts, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal répond: « elle (la Rts) est peut-être prenable, mais il y aura forcement une chaîne internationale ».