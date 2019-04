Les "militaires braqueurs" vont faire face au Doyen des juges ce mercredi

Encore un retour de Parquet pour les deux militaires arrêtés dans l’attaque de l’agence bancaire Wafa-Cash à Nord-Foire. Pour la troisième fois, ils ont passé la nuit au Commissariat central en attendant de savoir le sort qui leur sera réservé .



Selon « Les Echos », Lamine Sagna et Abdoulaye Dia vont faire face, ce mercredi, au Doyen des juges d’instruction à qui le chef du Parquet a confié le dossier.



Et les mis en cause risquent d'être accusés pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d'arme et de véhicule. Ils sont également poursuivis pour une troisième infraction qui ne relève pas du droit commun, en l'occurrence vol d'arme au préjudice de l'armée.