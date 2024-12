Les militaires invalides en marche à Dakar : ils réclament la revalorisation des pensions et au respect de leurs droits

Les militaires invalides ont organisé une marche pacifique ce samedi 14 décembre à Dakar pour réclamer une meilleure prise en charge de leurs conditions de vie. Ils demandent notamment la revalorisation de leurs pensions et le paiement des indemnités en souffrance. Les anciens militaires appellent les autorités à davantage de respect et d’attention à leur égard.



« Nous avons organisé cette marche pour sensibiliser les autorités, notamment le président de l'Assemblée nationale, les élus locaux, ainsi que le peuple sénégalais, sur les conditions précaires dans lesquelles nous vivons. Nous exigeons une revalorisation de nos pensions, le règlement des factures de pharmacies et le paiement des indemnités dues aux militaires invalides. Actuellement, près de 1 000 invalides sont concernés : certains ont reçu une partie de leurs indemnités, d’autres rien du tout », a déclaré Koutaye Fall, président du collectif des anciens militaires.



Il a également souligné un blocage dans la communication avec le ministère des Forces armées. « La communication est rompue depuis deux mois. Le ministère, qui avait l’habitude de traiter nos dossiers et d’assurer le suivi des paiements, semble inactif. Nous ignorons la cause de cette situation ».



Face à ces difficultés, les militaires invalides envisagent de poursuivre leur mobilisation avec de nouvelles actions. "Nous avons récemment adressé une demande d’audience au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui nous a répondu il y a deux jours. Après cette marche, nous comptons dresser un bilan et ajuster notre plan d’action », a laissé entendre Koutaye Fall.