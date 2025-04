Retour des déplacés en Casamance : Goudomp amorce les premières étapes du plan spécial 2024-2025

Le processus de réinstallation des populations déplacées en Casamance connaît une avancée significative dans le département de Goudomp. Lors de la réunion du comité régional de pilotage du plan spécial 2024-2025, tenue ce mercredi à Goudomp sous la présidence du gouverneur de la région de Sédhiou, plusieurs progrès ont été annoncés.



Parmi les infrastructures prévues dans le cadre de ce plan d’accompagnement, deux écoles élémentaires et un poste de santé sont actuellement en phase de sélection des entreprises chargées de leur construction. Ces structures visent à garantir un retour dans la dignité et à assurer des services de base aux familles déplacées qui regagnent progressivement leurs localités d’origine.



Par ailleurs, trois villages – Senghère Diola, Bantacountou et Saré Téning – ont été sélectionnés pour bénéficier chacun d’un périmètre maraîcher. Cette initiative entre dans le cadre du soutien à l'autosuffisance alimentaire et de la relance des activités économiques dans les zones concernées.



S’exprimant sur le volet social du programme, le gouverneur Diadia Dia a salué le bon déroulement du programme de transferts monétaires destiné aux ménages bénéficiaires. « Sur les 313 ménages sélectionnés, seuls 47 n’ont pas encore reçu cet appui financier », a-t-il précisé, qualifiant le niveau d’exécution de « satisfaisant ».



Le plan spécial 2024-2025 incarne la volonté des autorités de restaurer durablement la paix et de favoriser le développement dans cette région longtemps marquée par le conflit. Les initiatives en cours témoignent d’un engagement concret en faveur de la reconstruction sociale et économique de la Casamance.