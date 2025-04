Attaque terroriste au Bénin : la CEDEAO condamne avec fermeté et appelle à une coopération régionale renforcée

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réagi à l’attaque terroriste survenue le 17 avril 2025 en République du Bénin. Dans un communiqué, la « CEDEAO a condamné avec la plus grande fermeté cet acte barbare et lâche, qui vise une fois de plus à semer la terreur et à déstabiliser nos États membres ».



Le Président de la Commission, S.E.M. Omar Alieu Touray, a exprimé ses sincères condoléances aux familles endeuillées, au gouvernement et au peuple béninois, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



« La CEDEAO réitère son soutien indéfectible et sa pleine solidarité à Son Excellence Monsieur le Président de la République du Bénin, au Gouvernement et au peuple frère du Bénin dans cette épreuve difficile », lit-on.



L’organisation se tient fermement aux côtés des « autorités béninoises dans leurs efforts résolus pour lutter contre le terrorisme et assurer la sécurité de leurs citoyens et de leur territoire ».



Face à la persistance et à la complexité de la menace terroriste dans notre région, la CEDEAO affirme que cet incident tragique souligne de manière criante l'impérieuse nécessité d'une « coopération indispensable et renforcée entre tous les États membres, particulièrement ceux qui partagent des frontières communes et sont directement confrontés à ce fléau ».



L’organisation sous régionale appelle à la « mutualisation des efforts en matière de sécurité est plus que jamais essentielle pour opposer une réponse collective et efficace aux groupes terroristes qui menacent la paix, la stabilité, la sécurité et le développement de notre région ».



Enfin, la CEDEAO reste résolument aux côtés de des États de la région dans la mise en œuvre de sa stratégie régionale de lutte contre le terrorisme, y compris l'opérationnalisation de sa Force en attente, et appelle l'ensemble des partenaires à « soutenir les efforts régionaux et nationaux visant à éradiquer ce fléau ».