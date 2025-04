Attaque au couteau dans un lycée à Nantes, en France: un élève décédé, trois autres blessés

Ce jeudi 24 avril 2025, vers 12h30, un élève de 15 ans a p0ignardé plusieurs de ses camarades au sein du lycée privé Notre-Dame-de-Toutes-Aides, à Nantes. L'attaque a causé la m0rt d'une lycéenne et blessé trois autres élèves. L'agr€sseur a été maîtrisé par des enseignants avant l'arrivée de la police. Il était inconnu des services de police et de renseignement. Les motivations de son geste restent inconnues.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'ass@illant aurait pénétré dans deux classes différentes pour commettre son acte. Il aurait également envoyé un document à l'établissement avant l'attaque, dans lequel il dressait un portrait sombre de la société.



En réponse à cette tragédie, les ministres de l'Éducation nationale, Élisabeth Borne, et de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se sont rendus sur place. Un soutien psychologique est mis en place pour les élèves et les familles. Une évaluation psychiatrique de l'agresseur est prévue pour déterminer sa responsabilité pénale.