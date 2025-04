Cicad : le Président Faye liste les cinq axes stratégiques pour un marché de l’emploi inclusif

Face à l’urgence de l’emploi des jeunes, l’État sénégalais affiche sa détermination. À l’ouverture de la quatrième Conférence sociale, ce jeudi au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD), le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à une mobilisation générale pour faire du « travail décent une réalité pour tous. »Devant les partenaires sociaux, les syndicats, les employeurs et les représentants des collectivités territoriales, le chef de l’État a dévoilé les grands axes de sa stratégie pour bâtir un marché de l’emploi inclusif, durable et innovant.



Celui-ci a livré un discours offensif et mobilisateur, rappelant que « la lutte contre le chômage n’est pas seulement l’affaire de l’État », mais un « combat commun » qui nécessite une action coordonnée de tous les segments de la société. « Le gouvernement sera présent partout où c’est nécessaire pour la promotion du travail décent et l’accroissement de la productivité », a-t-il martelé.



Les six tables rondes prévues au programme visent à dresser un état des lieux exhaustif de la situation de l’emploi au Sénégal. Elles abordent des thématiques transversales : gouvernance territoriale, financement, entrepreneuriat, innovation, migration professionnelle ou encore structuration du marché du travail. Ainsi, le président Faye a identifié cinq axes stratégiques pour bâtir un marché de l’emploi « dynamique, inclusif et durable. » C’est à dire « identifier les contraintes et opportunités pour cibler les actions prioritaires ; Répondre aux besoins locaux en renforçant la gouvernance territoriale ; Mettre l’accent sur l’innovation et l’entrepreneuriat, notamment les startups technologiques ; Élaborer une stratégie de gouvernance de la migration professionnelle ; Optimiser les ressources grâce à des mécanismes de financement innovants, dont les partenariats public-privé. »



S’adressant directement à la jeunesse sénégalaise, le président a réaffirmé l’engagement de son gouvernement. « À vous, jeunes du Sénégal, soyez assurés que l’État restera fermement engagé à vos côtés. Je demeure déterminé à relever avec vous le défi pour que chacun puisse accéder à un travail digne, productif et valorisant. »



Il a également appelé les chefs d’entreprise à s’impliquer davantage dans la formation professionnelle, à travers des stages, du mentorat et des dispositifs d’apprentissage adaptés. « Promouvoir un environnement de travail inclusif et miser sur le développement des compétences, c’est investir dans la compétitivité et le capital humain national », a-t-il insisté.



Enfin, le président Faye a salué la dynamique de concertation à l’œuvre, appelant à consolider le lien entre l’école et l’entreprise, à créer un système d’information intégré sur les métiers émergents et à encourager l’investissement privé dans les territoires.



La Conférence sociale, selon lui, doit déboucher sur une feuille de route opérationnelle, traduisant les recommandations issues des travaux. « Vos propositions feront l’objet d’une exploitation attentionnée par le gouvernement », a-t-il assuré, plaçant cette édition sous le signe de l’action concrète et de l’espoir pour une jeunesse en quête d’avenir.