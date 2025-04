Nguéniène : démantèlement d’un vaste réseau de trafic d’armes, quatre (4) individus interpellés

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la circulation illégale d’armes à feu, la brigade de recherches de Saly, appuyée par la brigade territoriale de Joal, a procédé, le 22 avril 2025 à Nguéniène, à l’interpellation de quatre (04) individus fortement impliqués dans un vaste réseau de trafic et de vente illégale d’armes.



Selon la Gendarmerie nationale, cette opération est le résultat d'une longue surveillance effectuée lors de l'exploitation d'un renseignement y relatif.



Outre les arrestations, elle souligne que les investigations menées ont permis de « saisir un arsenal conséquent composé de : 22 armes, dont 18 fusils de calibre 22 mm et 04 pistolets de fabrication artisanale ; 28 munitions de calibre 12 mm ; une somme de 323.000 francs CFA. »