Les nouveaux opposants et le pouvoir : apprendre à remonter la rive de tous les tumultes (mon billet du jour)

"Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé" dit l'adage. Seulement, il était des moments où cet adage prévalait pour ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans la traversée du fleuve tumultueux de l'opposition. Et la barque empruntée pour cette longue traversée semble étroite et les pagaies ne sont nullement à nombre suffisant. Bref, pour dire tout simplement, la manière dont la nouvelle opposition (le parti de l'ancien régime et ses coalisés) commence à s'y prendre n'augure rien de bon. Dans une conférence de presse de ce lundi comme pour répondre au Président Diomaye, lors de son entretien avec des journalistes sénégalais pour les 100 jours de sa gouvernance, Abdou Mbow et compagnie ont parfois perdu leur Latin.

Alors l’exercice est encore difficile avant de devenir une routine. Dans cette vie des possibles rien n’est acquis, Abdou Mbow, Seydou Guèye se sont livrés tout à l’heure à l’exercice de l’opposant. Alors le costume est dorénavant arboré. Il reste à voir s’il ira bien à ceux qui le portent. La plèbe pour qui on s’oppose aura le temps de juger.





Seydou Guèye et honorable Abdou Mbow, pour critiquer les cent jours de l'actuel gouvernement, ont mis en lumière le manque de vision de l'équipe de Diomaye en matière d'emploi. C'est comme si ces nouveaux opposants de 2012 à mars 2024 gouvernaient un pays irréel. Il est important de rappeler simplement les faits, sans être une robe noire du régime en place. L’immigration irrégulière s’est surtout accentuée durant les 12 ans de règne de Macky Sall. Ce sont des faits et non des inventions. En témoignent le nombre de pirogues interceptées avec à leur bord des centaines de jeunes migrants sénégalais, bravant l'Atlantique à la recherche des lendemains meilleurs.



Dans l'ensemble, la démocratie sénégalaise est bien vivante. Le Samedi 13, Président Diomaye s'est adressé au peuple sénégalais par un entretien avec la presse. Et lui -même l'avait dit en d'autres termes. Après cent jours d'exercice du pouvoir, il était plus que normal de parler aux Sénégalais. Il s'agit plus d'un exercice pour s'adresser aux Sénégalais que de tirer un bilan. Depuis, ce samedi 13 les langues se délient sur le contenu de l'entretien du Président Diomaye. Ce lundi donc, l'APR par les voix de Seydou Guèye et de Abdou Mbow ont opposé des arguments à Diomaye Faye. Dans le même sillage, Thierno Bocoum d'AGIR a lui également sorti son calpin pour certainement rappeler à Diomaye des manquements.