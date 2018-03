Les populations de Missirah, ces héros !!!

On n’a pas assez parlé du geste des populations de Missirah, qui dès les premières minutes du crash de l'hélicoptère, ont bravé, et la nuit et tous les dangers que peuvent contenir les marécages, pour aller secourir les passagers du MI17.



En effet, ce sont des populations de cette commune, composées de piroguiers et d'autres qui maîtrisaient les techniques de la nage, qui ont procédé aux premiers secours, avant l'arrivée des éléments des sapeurs pompiers, qui ont même éprouvé d'énormes difficultés à accéder à l'endroit du crash, du fait de l'inaccessibilité des lieux.



Ces populations n'ont pas pu empêcher l'irréparable pour les huit passagers décédés, mais le bilan aurait pu être plus lourd si elles n'avaient pas fait montre d'un sens civique, patriotique et surtout humain, pour aller porter secours à leurs concitoyens, malgré les conditions difficiles et, faudrait-il le rappeler, le danger que représente l'immersion nocturne dans les marécages.



En visite ce jeudi sur les lieux du drame, le ministre des Forces armées n'a pas manqué de saluer le courage de ces populations. "Elles ont fait preuve de civisme et cette action généreuse mérite les félicitations du gouvernement. Le temps d'une soirée, ces populations étaient les ambassadeurs du Sénégal", a déclaré Augustin Tine qui était accompagné du ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr.



Le Sénégal, dans son ensemble, doit à ces populations de Missirah respect et admiration. Que leur action inspire toutes les composantes de la société. Quand les vies de certains parmi nous sont menacées, que le peuple en entier se rappelle que de courageux sénégalais ont bravé serpents et profondeurs des marécages pour tenter de sauver leurs compatriotes.