Les précisions du Cnts : "la Gambie a commandé des poches de sang en..."

Après l'information publiée ce mardi 07 août par nos confrères du journal "Les Echos" sur la vente de poches de sang par le Sénégal à la Gambie, la chargée de communication du Centre national de transfusion sanguine (Cnts) est montée au créneau pour démentir cette information et apporter des précisions



"Suite à une fausse information parue ce matin dans un journal,la response du CNTS👇🏾. nous profitons de cette occasion pour féliciter tous les donneurs qui se sont mobilisés vraiment bravo 👏🏻👏🏻👏🏻et vous dire de ne plus attendre les situations d’urgence", a écrit la dame Fatou Kiné Diop sur son compte Twitter, désignant du doigt le communiqué de démenti publié en format image.

Dans ce texte, le Cnts renseigne que la Gambie a bien commandé des poches de sang, mais seulement en intrant. Autrement dit, c'est le contenant qui a été sollicité par les services gambiens auprès de la Pharmacie nationale d'approvisionnement et non le contenu.