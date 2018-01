Les premiers mots de Pape Kouly Diop après son arrivée à Eibar

Pape Kouly Diop va entamer une nouvelle aventure en Liga, après ses passages dans les clubs de Levante et d'Espanyol Barcelone. Recruté par Eibar, le milieu de terrain sénégalais, qui a pris sa retraite internationale, après la Can 2017 s'est dit très heureux de son nouveau défi et prêt à aider son nouveau club.