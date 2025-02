Les prisons sénégalaises sont une « poudrière », selon l'ONU

« La surpopulation que j'ai vue dans les prisons est dramatique et inhumaine », a déclaré Edwards dans un communiqué publié sur le site de l'ONU.



« Je crains fort que le problème de la surpopulation ne soit une poudrière qui pourrait exploser à tout moment, entraînant des émeutes, des violences ou la propagation rapide et incontrôlable de maladies infectieuses et transmissibles. »



La Rapporteuse spéciale a rencontré des directeurs de prison soucieux de faire de leur mieux pour les détenus. Cependant, l'ampleur de la surpopulation est telle qu'elle les amène à réduire même les normes les plus élémentaires, notamment les rations alimentaires quotidiennes par détenu et les directives sur la séparation des différentes catégories de prisonniers.



« Des mesures exceptionnelles doivent être adoptées de toute urgence pour alléger la pression sur le système pénitentiaire et établir des conditions dignes pour tous les détenus », a averti la Rapporteuse spéciale.



Dans les cinq prisons visitées, Edwards a observé des chambres extrêmement encombrées où les détenus partagent de minces matelas et dorment tête-bêche. Dans un cas, l'espace sombre situé sous le lit superposé unique et long, mesurant seulement 40 cm de haut, était également utilisé comme espace de couchage et était entièrement occupé



« Certaines pièces étaient littéralement bondées de prisonniers. Les gens dormaient par quarts et dans les couloirs, et il y avait beaucoup trop peu d'installations sanitaires. De telles conditions de détention ne peuvent pas devenir normales. La situation est critique. »



« Un État a un devoir de diligence particulier à l'égard des personnes privées de leur liberté, a déclaré Edwards. « Je suis très heureux que le Gouvernement accorde la priorité à cette question et qu'il ait déjà adopté des mesures pour y répondre, telles que l'utilisation accrue du marquage électronique et la construction de nouvelles installations. »



Cependant, elle a identifié plusieurs mesures d'urgence supplémentaires que le gouvernement pourrait envisager, notamment la réduction automatique des peines de 20% pour les prisonniers purgeant des peines de trois ans ou moins et la libération immédiate des accusés qui sont en détention provisoire depuis plus d'un an, à l'exception de ceux qui sont détenus pour les infractions les plus graves. Elle soutient l'intention du gouvernement d'entreprendre une révision globale des peines.



« Même avec ces mesures, le problème sous-jacent ne sera pas résolu si les défis en amont de la lenteur de l'administration de la justice ne sont pas également résolus », a-t-elle averti. « Un changement d'approche est nécessaire, guidé par de nouveaux critères pour les procureurs et les juges afin que le maintien en détention provisoire jusqu'au procès devienne l'exception plutôt que la règle. J'ai rencontré trop de détenus qui sont en attente d'un procès depuis des années. C’est inacceptable. »



La Rapporteuse spéciale a également lancé un appel en faveur de la libération spéciale du grand nombre de femmes détenues sous l'inculpation d'avortement médical, y compris dans les cas de viol et d'inceste, une position en contradiction avec le Protocole de Maputo sur les Droits de la Femme en Afrique, ratifié par le Sénégal le 27 décembre 2004 « En attendant, il n'y a aucune raison de détenir des femmes sous ces accusations », a-t-elle déclaré.



Edwards s'est également intéressée à l'application de la loi par la police et la gendarmerie dans les situations de contrôle des foules, à leurs pratiques d'enquête et aux réglementations régissant l'usage de la force.



« Je demande instamment au Sénégal d'abroger la loi d'amnistie qui accorde une immunité de poursuites aux personnes qui auraient été impliquées dans le recours à une force excessive et dans d'autres violations des droits de l'homme commises lors des manifestations entre mars 2021 et février 2024. »



« Le Gouvernement a l'obligation d'établir la vérité sur ces événements et de rendre justice et d'accorder des réparations aux victimes dans les meilleurs délais. »



« J'invite le Gouvernement du Sénégal à envisager de rejoindre l'Alliance pour un Commerce sans torture, une initiative internationale réunissant des pays qui promeuvent l'élaboration d'un nouveau traité international réglementant l'utilisation, la production, le financement, la promotion et le commerce d'équipements et d'armes destinés à l'application de la loi. »



La Rapporteuse spéciale présentera un rapport sur sa visite au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en mars 2026.