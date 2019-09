Les prix des matériaux de construction ont augmenté en août (Ansd)

Les prix des matériaux de construction ont augmenté de 0,4% en août 2019 comparativement au mois précédent, c’est ce qu’a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Dans son "Indice des prix des matériaux de construction août 2019", l’agence souligne que "cette évolution résulte de celle des prix des matériaux de base et de menuiserie" et qu’en variation annuelle, "ils se sont réduits de 1,9%".



Le document relève que le rapport des prix moyens des huit premiers mois de 2019 sur ceux de 2018 laisse apparaître une baisse de 0,4%.



Selon l’Indice de l’Ansd, "les prix des matériaux de base ont progressé de 0,7% au mois d’août 2019, sous l’effet de l’accroissement des prix du ciment (+2,7%), consécutive à la hausse de 5000 FCFA appliquée sur le prix de la tonne".