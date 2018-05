Les pros-Khalifa investissent la Place de l’Indépendance vendredi prochain

«Ce deuxième rassemblement, c’est pour lancer un deuxième avertissement au Président Macky Sall pour lui dire que nous ne croiserons plus les bras et que nous en avons marre d’avoir un esprit défaitiste», a déclaré Youssou Mbow, président du Mouvement Rassure.



Et de poursuivre : «Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent». Mr Mbow qui fait partie des chefs de file des « Sentinelles de la résistance » est d’avis que le temps de la palabre est terminé et qu’ils sont décidés à dérouler les actions nécessaires pour arriver à leurs fins. C’est d’ailleurs pour concrétiser ce durcissement de ton qu’ils ont appelé à un grand rassemblement, vendredi prochain, à la Place de l’Indépendance.



«C’est cela qui fait que le prochain rassemblement aura lieu à la Place de l’Indépendance. C’est là-bas que nous organiserons le prochain rassemblement des sentinelles de la résistance. Nous n’avons pas peur de Macky Sall, que Macky Sall le sache», a-t-il martelé.



Leur marche a débuté au Rond-Point Rts pour se terminer au Rond-Point Gibraltar et a noté la participation de nombreux membres de l’opposition.