Les raisons de l’absence de Sadio Mané à l’entrainement

Tous les « Lions » se sont entraînés ce jeudi au centre de Sputnik de Kaluga sauf la star de l’équipe nationale, Sadio Mané qui a manqué à l'appel. La raison est que le sociétaire de Liverpool est resté à l’hôtel avec le kinésithérapeute pour une séance de massage thérapeutique. En effet, selon le quotidien Stades, l’attaquant était aux soins et en séance de cryothérapie, un traitement par le froid.



Durant cette séance d’entrainement, la deuxième après la victoire des « Lions » (2-1) sur les Polonais, le coach Aliou Cissé a axé le travail sur l’endurance pendant plus d’une heure.



Les "Lions" quittent ce vendredi à 12 heures (UTC) Kaluga pour destination Ekaterinbourg où ils vont affronter ce dimanche le Japon pour le compte de la deuxième journée du groupe H.



Pour rappel, le Sénégal et le Japon occupent la tête du classement de leur groupe H avec chacun 3 points. La Colombie et la Pologne sont classées 3e et 4e du groupe.