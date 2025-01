Les recettes douanières de 2024 connaissent une hausse de 186 milliards de francs CFA

L’année 2024 s’inscrit comme un tournant historique pour la Douane sénégalaise. Grâce à des efforts soutenus et des innovations majeures, les recettes douanières ont atteint 1613 milliards de francs CFA, contre 1426 milliards en 2023, soit une hausse de 186 milliards de francs CFA (+13 %).



Les actions menées contre la fraude ont permis d’enregistrer des réalisations contentieuses record. À fin novembre 2024, elles s’élevaient à 67,8 milliards de francs CFA, contre 28,3 milliards en 2023, traduisant une augmentation de 39,5 milliards (+139,5 %).



Dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, les saisies de produits illicites ont explosé, atteignant une valeur totale de 226,4 milliards de francs CFA, contre 4,4 milliards l’année précédente. À savoir « Cocaïne : 2681 kilogrammes saisis, évalués à 212 milliards de francs CFA. Billets noirs :une contre-valeur de 11 milliards de francs CFA interceptée. Médicaments : 1,3 milliard de francs CFA en valeur. Chanvre indien : 20 421 kilogrammes saisis, estimés à 1,3 milliard de francs CFA. Khat : évalué à 6,1 millions de francs CFA. »



Selon L’Observateur, des réformes clés ont permis de renforcer les capacités opérationnelles et d’améliorer la collecte des recettes. Il y a le guichet unique de dédouanement des véhicules (BGUDV), les recettes sont passées de 109,9 milliards FCFA en 2023 à 136,6 milliards FCFA en 2024 soit une augmentation de 26,7 milliards FCFA (+24,2 %). La digitalisation des services douaniers : l’extension du système Gaindé aux régions a boosté les performances des bureaux décentralisés. Le Bureau des Douanes de Rosso, récemment connecté, a vu ses recettes passer de 9,3 milliards FCFA en 2023 à 12,4 milliards FCFA en 2024, enregistrant une hausse de 3,1 milliards FCFA (+33,3 %).



Ces résultats témoignent des efforts des soldats de l’économie pour sécuriser les recettes fiscales et lutter contre la fraude. Grâce à une stratégie basée sur la modernisation, le renforcement des contrôles et la digitalisation, les douanes sénégalaises se positionnent comme un acteur clé dans la mobilisation des ressources publiques.