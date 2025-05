Transactions suspectes de 10 milliards de F Cfa : Amadou Sall et Ndèye Seynabou Ndiaye attendus au Pool judiciaire financier ce mercredi

Amadou Sall, fils de l'ancien Président Macky Sall, est attendu ce mercredi au pool judiciaire financier dans le cadre de l’instruction de l’affaire d’une transaction de 10 milliards de francs CFA jugée suspecte par un rapport de la Centif (Cellule nationale de Traitement des Informations financières).



Selon le journal Source A, dans sa parution du mardi 06 mai, "Amadou Sall était jusqu’à la semaine dernière aux États-Unis [et] qu’il se déplace beaucoup...".



Le fils de l'ancien président du Sénégal ne sera pas le seul à répondre à la convocation du parquet financier. L'administratrice du compte bancaire (hébergé à la Banque NSIA) par lequel transitait ces fonds, Ndèye Seynabou Ndiaye, est aussi convoquée ce jour.



Elle devra également justifier l'origine des 10 milliards de FCFA ayant transité via les comptes de sa société Woodrose Investment Ltd enregistrée en Côte d’Ivoire.