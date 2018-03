Les révélations de Piqué sur le groupe Whatsapp des joueurs du Barça et du Real

Sur un blog, Gérard Piqué a écrit et s'est confié sur les groupes whatsapp et les contacts entre les joueurs espagnols du FC Barcelone et du Real Madrid. De quoi prouver que tout n'est pas haine et insultes entre les deux clubs rivaux.

Cette saison, le Barça a une large avance et Gérard Piqué ne cache pas qu'il aime se moquer des Madrilènes sur leur conversation whatsapp en commun : « Cette année je suis très créatif dans mes réponses. »

« À chaque fois qu'ils gagnaient un match la saison passée, ils postaient des photos d'eux torses nus sur Instagram. (...) Cette année, quand ils publient des photos, c'est plus sombre, du genre '3 points de plus, on continue de travailler'... Alors moi je leur dit 'les gars, pourquoi vous êtes aussi sérieux' avec des émoticones qui pleurent », écrit Piqué.

Rieur, l'international espagnol écrit même qu'il a rebaptisé le nom du groupe entre les joueurs du Barça et le Real « Félicitations ! », pour pouvoir se moquer des joueurs du Real Madrid, qui ne gagneront pas le titre cette année.

Si l'année dernière, les Madrilènes gagnaient, c'est cette fois-ci le Barça qui devrait remporter le trophée... de quoi inverser les tendances dans le groupe Whatsapp de Piqué.



Source: Besoccer