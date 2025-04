Levée d’immunité parlementaire, commission had hoc, Haute Cour de justice… : voici le calendrier

Le Bureau de l’Assemblée nationale et la Conférence des présidents se sont réunis ce mercredi à l’Assemblée nationale pour discuter du cas des ministres cités dans des affaires de détournement de fonds publics et de corruption.



Selon une note parvenue à la rédaction de PressAfrik, faisant le compte-rendu de la rencontre, il est fait mention d’une lettre du ministre de la Justice relative à la levée de l’immunité parlementaire des députés Salimata Diop et Moustapha Diop.



Par ailleurs, la note indique qu’une séance plénière est prévue pour le vendredi 25 avril 2025 à 10 h, en vue de la mise en place de la commission ad hoc. Une autre plénière de ratification est programmée pour le lundi 28 avril à 10 h.



Une troisième séance plénière se tiendra le vendredi 2 mai 2025 à 10 h. Elle portera sur la levée de l’immunité parlementaire de cinq députés de l’opposition, et sera suivie d’une réunion de la Commission des lois, le même jour à 15 h.



Toujours selon la note, une autre lettre du ministre de la Justice concerne la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de cinq anciens ministres ayant servi sous le régime de Macky Sall. Il s’agit de :



Moustapha Diop



Mansour Faye



Aïssatou Sophie Gladima



Ismaïla Madior Fall



Salimata Diop



Enfin, une dernière plénière est prévue pour le jeudi 8 mai 2025.