Levée d’immunité parlementaire de Farba Ngom : la liste des membres de la commission ad hoc ratifiée

L’Assemblée nationale a ratifié, ce lundi 09 février 2026, la liste des dix membres de la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l’immunité parlementaire du député de l’opposition Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom, visé par de nouvelles poursuites judiciaires.



Suite à la validation de la liste, les députés faisant partie de la commission se rassembleront pour constituer leur bureau. La commission dispose d'une semaine (16 février prochain) pour étudier le dossier qui a été transmis à l'Assemblée nationale, avant de présenter ses conclusions lors de la séance plénière.



D’après les informations recueillies dans le journal de 12 heures de la radio RFM, les membres de ladite commission sont les députés Babacar Varore, Amadou Dia, Fatou Ngom, Mohamed Sélim Ayib Daffé, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, Youngar Dione, Alioune Ndao, Ansoumana Sarr (Pastef, majorité), Djimo Souaré (Takku Wallu, opposition) et Moussa Hamady Sarr (non-inscrit).

