Levée du corps de Amadou Mahtar Mbow: la Nation réunie à la mosquée omarienne pour lui rendre un dernier hommage

Toute la République s'était rassemblée à la mosquée Omarienne pour rendre un vibrant hommage au patriarche Amadou Mahtar Mbow. Des personnalités du monde de la culture, de l'université et du milieu intellectuel étaient présentes, toutes déterminées à saluer une dernière fois l'ancien directeur général de l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture). Le Sénégal, dans toute sa diversité, était représenté au Mausolée Seydou Nourou Tall.



En témoigne la présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko, venu représenter le chef de l'Etat actuellement en déplacement à l'étranger. Parmi la délégation gouvernementale, figure le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Ousmane Diagne, le ministre des Forces Armées Birame Diop, le ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine et du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Cheikh Tidiane Dièye.



Venu très tôt, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est entretenu avec le Khalife de Thierno Seydou Nourou, Thierno Madani Tall avant de se recueillir auprès du mausolée de Seydou Nourou Tall. Prévue à 10heures, la cérémonie n'a commencé qu'à partir de 10 h 57mn.



Modérateur du jour, le Professeur Massamba Diop annonce le chronogramme de la rencontre, avant d'annoncer l'envoi de délégations représentantes des familles religieuses du Sénégal. C'est maintenant, l'heure de la prise de parole pour les témoignages sur le défunt.



La relation intrinsèque de Amadou Mahtar Mbow avec Seydou Nourou Tall



Le Directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Dimitri Sanga, représentant la Directrice géneral de l'UNESCO Audrey Azoulay a reproduit le message envoyé par sa patronne à l'annonce du décés de la figure centenaire, Amadou Mahtar Mbow.



« Humaniste convaincu et intellectuel complet, Amadou Mahtar Mbow a profondément marqué notre institution en défendant avec force l’exigence de solidarité et d’égale dignité entre les peuples et entre les cultures. À l’heure des indépendances, il s’est aussi évertué à ce que chaque Etat trouve sa juste place à l’UNESCO, donnant chair et réalité à l’ambition du multilatéralisme. Nous lui devons notamment l’œuvre scientifique monumentale qu’est l’Histoire générale de l’Afrique, qui a donné au monde et plus particulièrement aux Africaines et aux Africains un moyen de s’approprier leur histoire et de se projeter vers l’avenir. À ses proches, à ses amis et à ceux nombreux, à l’UNESCO et ailleurs, qui voyaient en lui un modèle de pensée et d’action », avait posté Audrey Azoulay Directrice générale de l'UNESCO.



Amadou Tidiane Wone, ancien ministre sous Wade, a rappelé les liens de sang et d'amitié qui liait sa famille au défunt Amadou Mahtar Mbow. Qui rappelle que la « mort n'est pas une sanction, mais un passage vers le meilleur ». Il est revenu sur les qualités exceptionnelles du défunt.



« Son visage n'avait ni rides, ni stress apparent, il a toujours un visage rassurant et apaisant », a-t-il tenu à témoigner. C'est par la suite que l'ancien ministre des Finances Amadou Kane mari de la fille aînée d'Amadou Mahtar Mbow, a pris le relais pour revenir sur les relations séculaires qui unissaient le défunt à Seydou Nourou Tall et à sa famille.



« C'est le saint Homme Seydou Nourou Tall, lui-même, ami du père d'Amadou Mahtar Mbow qui a baptisé l'ancien directeur général de l'Unesco », a rappelé Amadou Kane.



« Amadou Mahtar Mbow tenait à ce que sa prière mortuaire soit effectuée à la mosquée Omarienne. Même à l'impossibilité de satisfaire cette demande, que sa dépouille traverse le mausolée de Seydou Nourou Tall », a témoigné l'ancien ministre, gendre du défunt.



Présent au même titre que le khalife général de la famille de Seydou Nourou Tall, Imam Thierno Seydou Nourou qui a écourté son séjour en Gambie pour respecter sa promesse de présider la prière mortuaire suite à la demande du défunt lors de son vivant. « Sa relation avec le saint-homme Seydou Nourou Tall remonte à sa vie estudiantine. Sur recommandation de son père, Amadou Mahtar Mbow visitait régulièrement le Saint-homme pour recueillir des conseils ».



Awa Mbow Kane, fille ainée du défunt, a rappelé les principes de vie de son défunt père. « Je ne sais pas combien de temps, il me reste à vivre, mais j'ai consacré toute ma vie à faire du bien », parlait ainsi Amadou Mahtar Mbow lors de la célébration de son centenaire, paraphrasée par Awa Mbow Kane.



Elle a remercié au nom de la famille, toutes les autorités étatiques.