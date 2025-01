Liban: le Parlement se réunit ce jeudi pour élire un président de la République après une vacance de plus de deux ans

Comprendre le blocage institutionnel au Liban



La désignation d'un successeur à la tête de l'État libanais est bloquée par le bras de fer entre les différents blocs politiques, ce qui s'est produit à plusieurs reprises au cours des dernières décennies, rappelle notre journaliste Nicolas Fallez.



La tradition veut que le président libanais soit un chrétien maronite : le Premier ministre est un musulman sunnite et le président du Parlement un musulman chiite. Pendant de longs mois, le Hezbollah et ses alliés ont soutenu la candidature du dirigeant politique chrétien Sleimane Frangié, partageant les mêmes positions et connu pour être proche de l'ex-dirigeant syrien Bachar el-Assad.



Le bloc formé par le Hezbollah et ses alliés a torpillé toutes les autres candidatures. Pour cela, il lui a suffi de ne pas prendre part aux différents votes, puisqu'un quorum de 86 députés sur les 128 du Parlement est requis pour élire le président.



La dernière tentative date du 14 juin 2023, mais depuis, l'affaiblissement militaire et régional du Hezbollah a rebattu les cartes, sans garantie d'une sortie de l'ornière institutionnelle pour le Liban.