Libéré de prison, Sonko s'est rendu dans un hôtel à la Rue Felix Faure

Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye ont recouvré la liberté jeudi soir peu avant 00 heure. Si Diomaye s'est adressé aux milliers de militants venus les accueillir, Sonko lui, a préféré se fondre dans la masse. Est-ce une volonté de laisser au candidat du Pastef dissout le champ libre ou diversion? En tout cas, le maire de Ziguinchor (sud) a dribblé les militants. Il n'était pas dans le cortège que suivaient la foule, si l'on en croire au journal Les Echos.



Selon le canard, Sonko qui était habillé en tee-shirts et casquette vissée à la tête, est sorti quelques minutes après son candidat. Accompagné de ses proches comme Birame Soulèye Diop, Mamadou Lamine Dianté et Ousseynou Ly, Ousmane Sonko est allé directement dans un hôtel situé sur la Rue Felix Faure. Ils sont entrés incognito



Arrêté le 29 juillet dernier et placé sous mandat de dépôt deux jours plus tard, l’opposant Ousmane Sonko hume l’air de la liberté.