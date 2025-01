Liberia : la police confirme le caractère criminel de l'incendie à l'Assemblée nationale

La police nationale libérienne a confirmé que l’incendie du 18 décembre dernier, qui a ravagé les chambres communes de l’Assemblée nationale à Monrovia, était un acte criminel. Selon l’Inspecteur général Gregory Coleman, des preuves accablantes pointent vers un incendie volontaire, déclenché par des substances inflammables, et plusieurs suspects ont été identifiés, sans plus de détails. La police a averti que des arrestations seront effectuées si ces individus ne se présentent pas volontairement.

De son côté, le président Joseph Boakai a ordonné une enquête approfondie, tandis que le Sénat a alloué 1,8 million de dollars pour la reconstruction dans le budget 2025. Les autorités promettent de rétablir rapidement le siège du pouvoir législatif et de faire toute la lumière sur cet acte.