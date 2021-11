Liberté provisoire accordée à Simon, et non à Kilifeu qui reste en prison

Trois rapports de santé avaient été déposés par le médecin de Simon et celui de la prison soulignant que son état risque de s’aggraver encore plus.

Kilifeu et Simon, deux rappeurs et membres du mouvement Y en a marre, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt en septembre dernier pour « des faits de trafic de migrants, corruption, etc».

La Chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar a accordé mardi une liberté provisoire Simon Kouka. Mais elle a été refusée à Landing Mbissane Seck dit Kilifeu, qui reste en prison.