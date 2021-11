Liberté provisoire : les rappeurs Simon et Kilifeu édifiés ce mardi

Les rappeurs Landing Mbessane Seck dit «Kilifeu » et Simon Niaga Kouka qui aurait des problèmes de santé, seront édifiés sur leur sort demain, mardi. La Chambre d’accusation se penche sur les demandes de mise en liberté provisoire introduites par leurs conseils.



Cette sollicitation des avocats a été faite après leurs auditions dans le fond du dossier. En prison depuis le 13 septembre dernier, Kilifeu et X pour inconnu à identifier sont visés pour "corruption, tentative de faux dans un document administratif et tentative de trafic de migrants".



Pour sa part, Simon qui serait très malade, est sous le coup d’une inculpation pour "tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux".



Thierno Amadou Diallo, à l’origine de l’éclatement du scandale, a été lui inculpé pour "complicité de corruption, complicité de tentative de faux, usage de faux document administratif et de complicité de trafic de migrants".