Libye: des crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2016, selon des experts de l’ONU

«Il y a des raisons de penser que des crimes de guerre ont été commis en Libye, tandis que les violences perpétrées dans les prisons et contre les migrants dans le pays peuvent s'avérer être des crimes contre l'humanité», souligne une mission d’enquête d’experts des Nations unies.



Cette mission indépendante a toutefois décidé de ne pas publier «la liste des individus et groupes (aussi bien libyens qu'étrangers) qui pourraient être responsables pour les violations, les abus et les crimes commis en Libye depuis 2016». «Cette liste confidentielle le restera, jusqu'à ce que se fasse jour le besoin de la publier ou de la partager» avec d'autres instances pouvant demander des comptes aux responsables.