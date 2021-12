Libye : l'Autorité électorale propose de reporter d'un mois la présidentielle du 24 décembre

La Haute commission électorale libyenne (HNEC) a proposé, mercredi 22 décembre, de reporter d'un mois l'élection présidentielle initialement fixée au 24 décembre.



"Après concertation avec le Parlement, la Haute commission électorale propose le report du premier tour de l'élection au 24 janvier 2022. Le Parlement se chargera d'adopter les mesures nécessaires afin de lever les entraves au processus électoral", a-t-elle annoncé dans un communiqué.



"La phase des recours et appels a constitué un tournant dangereux pour le processus électoral. Elle a en fait été le point où se sont arrêtés tous les efforts visant à faire aboutir cette échéance historique pour des considérations hors du contrôle de ceux qui sont en charge du processus", a expliqué l'Autorité électorale.

Parmi ces considérations, la HNEC a notamment cité "des législations électorales inadéquates concernant le rôle de la justice dans les appels et les contentieux électoraux".



Une présidentielle "impossible" à tenir le 24 décembre



Plus tôt dans la journée, une commission du Parlement chargée du suivi de l'élection présidentielle avait déclaré "impossible" la tenue de ce scrutin le 24 décembre, un accroc majeur dans le processus de transition censé sortir ce pays d'Afrique du Nord du chaos post-Kadhafi.



Les conclusions de la commission ont été rendues publiques alors qu'une annonce du report du scrutin était attendue depuis plusieurs jours, faute de préparatifs adéquats et sur fond de désaccords insurmontables entre camps rivaux.

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye ne parvient pas à s'extraire d'une décennie de chaos, marqué ces dernières années par l'existence de pouvoirs rivaux dans l'Est et l'Ouest du pays et par une série de conflits armés.



L'élection du 24 décembre devait marquer l'aboutissement d'un processus politique parrainé par l'ONU pour clore ce chapitre de divisions et d'instabilité.



Mais "après avoir consulté les rapports techniques, judiciaires et sécuritaires, nous vous informons de l'impossibilité de tenir l'élection à la date du 24 décembre 2021 prévue par la loi électorale", a écrit le président de la dite commission parlementaire, Al-Hadi al-Sghayer, dans un rapport adressé au chef du Parlement, sans avancer de nouvelle date.