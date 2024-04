Licenciements massifs, violations des droits : les ex travailleurs d'Excaf Télécom dénoncent la gestion du directeur général

Il y a de l'évolution au Groupe Excaf Télécom. Le Collectif des ex-travailleurs a lancé un appel à l'opinion nationale pour informer sur l'évolution de leur combat contre leur ancien employeur. "Depuis avril à juin 2023, le directeur général du groupe a procédé à des licenciements massifs, entraînant une violation flagrante des droits des travailleurs qui ne demandaient que le respect de leurs droits légitimes", lit-on dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



À en croire les travailleurs, alors que le dossier est sur le point de se conclure en faveur des travailleurs devant le Tribunal du travail, "la direction du groupe s'engage dans des manœuvres dilatoires et de manipulation pour retarder le processus." Selon eux, le directeur général tente "de créer une prétendue faillite fictive pour échapper à ses obligations envers eux."



Par conséquent, le Collectif des ex-travailleurs a rappelé le fait que "la liquidation judiciaire, invoquée par les avocats du groupe, a été suspendue depuis mai 2022 sur ordre du président de la République, Macky Sall. Cette décision a été obtenue grâce à la détermination des travailleurs qui se retrouvent aujourd'hui injustement licenciés sans motif valable."



Le collectif a aussi évoqué leur "résistance acharnée" contre les tentatives du groupe Canal Plus, qui cherchait à profiter de la situation pour éliminer un concurrent depuis l'acquisition du marché de déploiement de la TNT.



Par ailleurs, le Collectif des Ex-travailleurs d'Excaf Télécom en appelle au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour qu'ils prennent en charge ce dossier et veillent à ce que la direction du groupe Excaf Télécom respecte et paie tous les droits dus aux ex-travailleurs licenciés.



Une conférence de presse est annoncée dans les jours à venir afin de "dénoncer publiquement la gestion scandaleuse du directeur général d'Excaf Télécom." Le collectif demeure déterminé à faire valoir ses droits et à obtenir justice pour tous les travailleurs injustement licenciés après des années de dévouement et de sacrifices.