Liga : le Real Madrid renverse Valence et prend la tête du championnat

Pour le match en retard de la 12e journée de Liga, le Real Madrid a renversé Valence (2-1) en évoluant à 10 contre 11. Les Madrilènes réalisent un exploit et prennent la tête du championnat.



Le Real Madrid s’en sort bien. Longtemps mené 1-0 par Valence et réduit à dix après l’expulsion de Vinicius qui a littéralement disjoncté en bousculant le portier de Valence au visage, le Real a réussi à renverser la vapeur d’une partie très mal engagée.



Ce match avait tout du piège pour les Madrilènes, longtemps fébriles, qui ont su trouver les ressources à dix contre onze pour s’imposer à Valence (1-2) grâce à des buts de Modric et Bellingham qui s’est ainsi rattrapé d’un penalty raté plus tôt dans le match.



Vinicius Junior renvoyé aux vestiaires par l’arbitre risque d’écoper d’une sévère sanction compte tenu de son comportement en sortant.



Avec ce succès, la Casa Blanca est leader de la Liga en attendant le match de l’Atlético.