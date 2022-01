Liga: le Real Madrid tombe à Getafe

Le Real Madrid, leader de la Liga, invaincu depuis le 3 octobre (1-2 face à l'Espanyol à Barcelone), est tombé sur le terrain du modeste Getafe (0-1) et son buteur turc Ünal à la lutte pour le maintien (16e). La partie entre la plus mauvaise attaque de la Liga (12 buts avant la rencontre pour Getafe) et la deuxième meilleure défense (16 buts) allait commencer par un coup de théâtre.



Sur un ballon perdu par Tony Kroos au milieu de terrain, l'attaquant turc Enes Ünal venait mettre la pression sur le très fébrile Militao à l'entrée de la surface et le piéger avant d'ajuster Courtois (9e). Panique encore cinq minutes plus avec une mésentente Alaba-Courtois mais, sans doute surpris, Ünal puis Maksimovic manquaient de doubler la mise. Les hommes de Carlo Ancelotti se réveillaient alors par de puissantes frappes de Modric détournées par Soria (15e) puis sa barre (17e) à l'issue d'un beau mouvement animé par Mendy, Casemiro Rodrygo et Benzema. Mais malgré une tentative de Kroos (19e) et une possession de balle incontestable (80 % après 36 minutes de jeu), le Real ne parvenait pas à revenir au score.



Au retour des vestiaires, Marcelo et Eden Hazard entraient sur le flanc gauche en jeu aux places d'Asensio et Ferland Mendy, mais le souffle nouveau n'était pas flagrant, les Madrilènes ne se procuraient plus d'occasions et le jeu tendait même à se rééquilibrer. Après la frappe de Benzema, sur un une-deux avec Marcelo, détournée de la tête par Cuenca (68e), Courtois sortait au-devant de Mata qui avait surpris la défense centrale madrilène (72e) avant que Soria ne sorte une parade sur un tir lointain de Casemiro (76e) pour ce qui restera la seule véritable occasion du Real en seconde période avant un coup de tête d'Isco (90e+1).



Avec cette défaite surprise, le Real toujours leader avec huit points d'avance sur le FC Séville qui joue à Cadix lundi (21h15). Getafe reste seizième mais s'éloigne de trois points de la zone rouge