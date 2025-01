Liga : retournement de situation, le Barça obtient la réinscription à titre conservatoire de Dani Olmo et Pau Victor

Supérieur des sports espagnol (CSD), a autorisé à titre conservatoire l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor avec le Barça, en attendant une décision finale dans ce dossier épineux.



Sous le feu des critiques ces derniers jours, le président Joan Laporta peut souffler. Le Barça a provisoirement obtenu gain de cause face à la Fédération (RFEF) et la Liga. Les deux instances du football espagnol avaient rejeté la semaine passée les demandes de nouvelle licence de Dani Olmo et Pau Victor. Les noms des deux joueurs de l'équipe du FC Barcelone enregistrée pour disputer le championnat d'Espagne ne figuraient plus sur le site de la Liga qui les avait retirés le 31 décembre car le club ne remplissait pas les conditions financières requises pour les faire participer.



Le Conseil supérieur des sports (CSD) s’est rangé du côté du Barça ce mercredi en accédant à la demande du club catalan qui avait déposé une demande de mesure conservatoire pour obtenir l’inscription de ses deux joueurs. Ces derniers se trouvaient alors virtuellement libérés de leur contrat, et en capacité de s’engager dans un autre club cet hiver. Cette mesure du CSD n’est que provisoire, et demeurera en vigueur jusqu’à la résolution définitive du recours intenté par le club catalan.



En attendant, les deux joueurs pourront être enregistrés dans les prochaines heures comme faisant partie de l’effectif du Barça qui entre en lice pour la Supercoupe d’Espagne ce mercredi, face à l’Athletic. Les deux joueurs seront logiquement absents pour cette rencontre, tout comme ils étaient absents pour le 16e de finale de Coupe du Roi du Barça contre le club amateur de Barbastro samedi dernier.



En proie à d’énormes difficultés financières depuis plusieurs années, le Barça s’était servi d’une exception permettant aux clubs de remplacer les joueurs absents pendant une longue durée pour faire signer Dani Olmo. Recruté pour environ 60 millions d’euros l’été dernier, l’international espagnol a disputé 15 matches, toutes compétitions confondues, inscrivant six buts et délivrant une passe décisive.