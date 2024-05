Réduction du coût de la vie, inondations, examens et concours : Sonko fait le bilan à mi-parcours

En Conseil des ministres ce 22 mai, le Premier ministre Ousmane Sonko, a rendu compte des premiers résultats des concertations en cours avec les parties prenantes, sur la réduction du coût de la vie pour les produits de première nécessité et les services de connexion à l'Internet.



Ousmane Sonko a fait part des conclusions des Conseils interministériels consacrés à la prévention et à la gestion des inondations ainsi qu'à la préparation des examens et concours au titre de l'année scolaire 2024.



Il a également annoncé le programme des prochaines rencontres interministérielles sur le secteur de l'hydraulique, les infrastructures maritimes et portuaires ainsi que sur la prévention et la sécurité routière.



Le Premier ministre a demandé aux ministres et secrétaires d'Etat de proposer les mesures et ajustements à envisager à l'issue de la réalisation de l'état des lieux des programmes et projets, du capital humain et des ressources budgétaires trouvés dans leurs ministères respectifs à leur prise de fonction.



Enfin, Sonko a partagé avec le Conseil les orientations qu'il compte imprimer à la relance du Service civique national.