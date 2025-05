Ligue 1 (25e journée) : Jaraaf reprend son trône, Gorée piégé par DSC

Le suspense continue à régner au sommet de la Ligue 1 sénégalaise. En marge de la 25e journée, le Jaraaf de Dakar a repris les commandes du championnat, profitant du faux pas de l'US Gorée face à une équipe de Dakar Sacré-Coeur surprenante et revancharde (0-2). Un revers inattendu pour les Insulaires, leaders éphémères, qui cèdent leur fauteuil à des Médinois solides vainqueurs du derby contre Teungueth FC (1-0).



Grâce à un meilleur goal-average (+12 contre +9), le Jaraaf repasse en tête à égalité de points avec Gorée, relançant complètement la course au titre à une journée de la fin.



Dans les autres matchs, Guédiawaye FC a arraché un précieux point à Fatick (2-2), tandis que l'AS Pikine, en embuscade, a signé une belle opération en dominant le Casa-Sports (2-0). AJEL Rufisque, malgré un nul sans éclat face à HLM Dakar (0-0), grimpe sur le podium provisoire, en attendant le résultat du duel entre ses directs, l'US Ouakam et Wallydaan, prévu ce lundi.



À noter également le nul vierge entre Sonacos et Oslo FA, qui n'arrange aucune des deux formations dans la course au maintien.



La 25e journée nous rappelle que rien n'est encore joué, ni en haut, ni en bas du tableau. La dernière ligne droite s'annonce haletante.





Résultats de la 25e journée :



US Gorée - Dakar Sacré-Coeur 0-2



Jamono Fatick - Guédiawaye FC 2-2



Sonacos - Oslo FA 0-0



Jaraaf - Teungueth FC 1-0



AS Pikine - Casa-Sports 2-0



AJEL Rufisque - HLM Dakar 0-0





Programme des matchs décalés (lundi 26 mai, 17h00)



US Ouakam - Wallydaan



Génération Foot - Linguère